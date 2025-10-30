وزارة الرياضة تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 18:11

كتب : محمد جمال

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدر أشرف صبحي وزير الرياضة قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة. (طالع التفاصيل)

وستتولى اللجنة إدارة شؤون النادي وفق الصلاحيات الكاملة المقررة لمجلس الإدارة والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار بالنادي الإسماعيلي على كافة المستويات.

وتبدأ مهام عمل اللجنة بدءاً من اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 وذلك حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي أيهما أقرب.

وإليكم تشكيل اللجنة المؤقتة:

رئيس اللجنة: طارق راشد رحمي

نائب رئيس اللجنة: إبراهيم محمد فارس

أمين الصندوق: علي حسين الأسود

وعضوية كل من:

مصطفى عبد الستار موسي

مصطفى أمير درويش

محمد أحمد رائف

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.

