تشكيل بيراميدز - زيكو وماييلي يقودان الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في أبطال إفريقيا

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

ماييلي - بيراميدز ضد سيراميكا

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

حامل اللقب يلتقي مع الفريق الإثيوبي على ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساءً.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1 على نفس الملعب يوم الأحد الماضي.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي -علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: مصطفى زيكو - فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - إيفرتون دا سيلفا - عبد الرحمن مجدي – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - مروان حمدي

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل حصد بطاقة التأهل لدور المجموعات.

