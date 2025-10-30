لأول مرة منذ 8 أشهر.. ليساندرو مارتينيز يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد

تلقت جماهير مانشستر يونايتد خبرا سارا حين شارك ليساندرو مارتينيز في تدريبات الشياطين الحمر الجماعية.

وتعرض مارتينيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بشهر فبراير الماضي.

وأصبح الدولي الأرجنتيني قريبا من المشاركة في المباريات، حسب رؤية الجهاز الفني ليونايتد.

وكانت شبكة TYC الأرجنتينية قد ذكرت قبل أسابيع أن ليساندرو مارتينيز خضع لأشعة وشفائه يسير في الطريق الصحيح.

وأوضح التقرير وقتها أن المدافع الأرجنتيني سيعود في نهاية أكتوبر الجاري، وهو ما حدث بالفعل.

وأصيب ليساندرو مارتينيز خلال مواجهة كريستال بالاس في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.

ولعب المدافع الأرجنتيني 20 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان ليساندرو مارتينيز قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد من أياكس في صيف 2022.

