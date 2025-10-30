لأول مرة منذ 8 أشهر.. ليساندرو مارتينيز يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد

تلقت جماهير مانشستر يونايتد خبرا سارا حين شارك ليساندرو مارتينيز في تدريبات الشياطين الحمر الجماعية.

وتعرض مارتينيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بشهر فبراير الماضي.

وأصبح الدولي الأرجنتيني قريبا من المشاركة في المباريات، حسب رؤية الجهاز الفني ليونايتد.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أحتاج لـ مرموش وهالاند سويا سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل تقرير: مانشستر سيتي يدرس قطع إعارة إتشيفيري لليفركوزن ضربة موجعة لـ سان جيرمان.. ليكيب: دوي سيغيب لعدة أسابيع

وكانت شبكة TYC الأرجنتينية قد ذكرت قبل أسابيع أن ليساندرو مارتينيز خضع لأشعة وشفائه يسير في الطريق الصحيح.

وأوضح التقرير وقتها أن المدافع الأرجنتيني سيعود في نهاية أكتوبر الجاري، وهو ما حدث بالفعل.

Image

وأصيب ليساندرو مارتينيز خلال مواجهة كريستال بالاس في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.

ولعب المدافع الأرجنتيني 20 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان ليساندرو مارتينيز قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد من أياكس في صيف 2022.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي تقرير: مانشستر سيتي يدرس قطع إعارة إتشيفيري لليفركوزن سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل جوارديولا: أحتاج لـ مرموش وهالاند سويا تقييم مرموش أمام سوانزي من الصحف الإنجليزية مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
أخر الأخبار
شيكابالا يكشف حقيقة اجباره على الاعتزال 39 ثاتيه | الكرة المصرية
صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد 31 دقيقة | الكرة المصرية
سان جيرمان يوضح إصابة دوي ومدة غيابه المحتملة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - الكشف عن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط 50 دقيقة | كرة سلة
لأول مرة منذ 8 أشهر.. ليساندرو مارتينيز يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة منتخب مصر - الكشف عن تميمة كأس العالم للناشئين 2025 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516225/لأول-مرة-منذ-8-أشهر-ليساندرو-مارتينيز-يشارك-في-تدريبات-مانشستر-يونايتد