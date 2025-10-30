بمشاركة منتخب مصر - الكشف عن تميمة كأس العالم للناشئين 2025

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

كأس العالم للناشئين تحت 17‎

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس عن إطلاق التميمة الرسمية للبطولة.

وتحمل التميمة اسم "بومة" المستلهمة من شخصية المدرب الصربي الأسطوري فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش، مدرب كرة القدم الوحيد الذي شارك في خمس نسخ متتالية من كأس العالم مع خمس منتخبات مختلفة.

اسم التميمة يعود لاسم طائر البومة باللغة العربية، والذي يعتبر رمزاً للحكمة والرؤية الثاقبة والتوجيه الدقيق، وتشير بطريقة مرحة إلى بورا، الذي كان لمسيرته المهنية كمدرب ومكتشف للمواهب في عالم الساحرة المستديرة، تأثير واضح على تطوير كرة القدم في قطر وأنحاء العالم، حسب بيان اللجنة المنظمة.

نسخة 2025 هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

Image

كما تعتبر النسخة الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في هذه النسخة بقيادة أحمد الكاس.

ووصل الفراعنة الصغار إلى قطر بقائمة تضم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق،

الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

الوسط: عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

وتواجد عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبا.

قطر كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
