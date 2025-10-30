بتروجت: رغبة اللاعب هى الأساس.. وهناك اتفاق مع الزمالك بشأن حمدان ولكن

حامد حمدان النادي : بتروجت بتروجت

شدد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بتروجت على أن ناديه يضع رغبة اللاعب ضمن أولوياته في قرارات انتقال اللاعبين.

واقترب حامد حمدان لاعب بتروجت من الانتقال لصفوف الزمالك خلال الانتقلات الشتوية المقبلة.

وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة في بتروجت عبر إم بي سي مصر: "رغبة اللاعب الشخصية هى الأساس في اتخاذ قرارتنا بشأن العروض المقدمة لللاعبين بغض النظر عن هوية النادي الذي يريد اللاعب الانتقال لصفوفه، ولكن من أجل تحقيق هذه الرغبة هناك حقوق لنادي بتروجت وللجهاز الفني وللفريق".

وأضاف "لم يكن هناك تعنت أو إجبار أو رغبة في انتقال حامد حمدان لناد معين. هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك بشأن انتقال اللاعب للزمالك ولكن قد يحدث بعض التغييرات في آلية تنفيذه".

وأتم "الاتفاق تم بالفعل على انتقال حامد حمدان للزمالك ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في الوقت الحالي وقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا منذ 3 أسابيع لتفعيل الاتفاق السابق في بداية الموسم بشأن ضم حامد حمدان في الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون جنيه

بعض الوكلاء تحدثوا مع إدارة بتروجت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي وبيراميدز دون مفاوضات رسمية من الناديين

بتروجت رفض عرضا من أحد الأندية الليبية مقابل 600 ألف دولار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب أبلغ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تمسكه بالانضمام لصفوف الفريق.

وذكر FilGoal.com في وفت سابق أ أهلي بنغازي الليبي طلب ضم حامد حمدان لاعب بتروجت لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.