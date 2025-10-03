خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 20:34

كتب : عمرو نبيل

حامد حمدان - بتروجت

يرغب نادي أهلي بنغازي الليبي في التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أهلي بنغازي الليبي طلب ضم حامد حمدان لاعب بتروجت لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقدم النادي الليبي 600 ألف دولار راتبا شخصيا للاعب الوسط الفلسطيني.

وتأتي خطوة أهلي بنغازي بناء على رغبة طارق مصطفى الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا.

وكذلك طارق يحيى الذي تولى مهمة المدير الرياضي للنادي الليبي.

حامد حمدان ارتبط كثيرا بالانتقال للزمالك قبل بداية الموسم الحالي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

