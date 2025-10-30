إيقاف زميل كهربا 8 مباريات بسبب "عضة"

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف الليبي محمد الصولة لاعب القادسية 8 مباريات بسبب عض لاعب المنافس.

وذلك بعد طرده بسبب عض أليكس ليما مدافع السالمية في مباراة الفريقين بالدروي الكويتي قبل أيام.

كما تم تغريم الصولة 1000 دينار كويتي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم القادسية.

وأهدر كهربا أكثر من فرصة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد القادسية إلى 8 نقاط في المركز الخامس بالدوري الكويتي.

بينما يتواجد السالمية في المركز الرابع بـ10 نقاط.

يذكر أن كهربا انضم إلى القادسية في بداية الموسم الجاري، عقب نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.