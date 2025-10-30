خبر في الجول - الزمالك طلب تفعيل اتفاق حامد حمدان.. وحقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 14:11

كتب : حامد وجدي

حامد حمدان - بتروجت ضد الأهلي

طلب نادي الزمالك من إدارة بتروجيت تفعيل الاتفاق الخاص بين الناديين بشأن ضم الفلسطيني حامد حمدان.

واتفق الزمالك مع بتروجت بداية الموسم على ضم حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا منذ 3 أسابيع لتفعيل الاتفاق السابق في بداية الموسم بشأن ضم حامد حمدان في الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون جنيه

بعض الوكلاء تحدثوا مع إدارة بتروجت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي وبيراميدز دون مفاوضات رسمية من الناديين

بتروجت رفض عرضا من أحد الأندية الليبية مقابل 600 ألف دولار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب أبلغ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تمسكه بالانضمام لصفوف الفريق.

وذكر FilGoal.com في وفت سابق أ أهلي بنغازي الليبي طلب ضم حامد حمدان لاعب بتروجت لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 27 مباراة وسجل 3 وصنع 2.

