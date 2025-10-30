تقرير: مانشستر سيتي يدرس قطع إعارة إتشيفيري لليفركوزن

يدرس نادي مانشستر سيتي قطع إعارة لاعبه الشاب كلاوديو إتشيفيري إلى باير ليفركوزن في يناير المقبل، وفقا لموقع أوليه.

باير ليفركوزن ضم كلاوديو إتشيفيري صانع ألعاب مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن سيتي سيتخذ هذه الخطوة إذا لم يشارك اللاعب الأرجنتيني في دقائق لعب أكثر مع باير ليفركوزن بحلول يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي قد يقطع الإعارة ويرسله لإعارة أخرى.

وجلس إتشيفيري على مقاعد البدلاء في 6 مباريات، وشارك لدقائق معدودة في 6 مباريات أخرى.

وانضم كلاويو إلى ليفركوزن لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم يدرج سيتي بند خيار الشراء في العقد، وهي كانت نقطة الخلاف مع بوروسيا دورتموند الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

ويرتدي الموهوب الأرجنتيني القميص رقم 9 مع ليفركوزن.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ولكن إدارة سيتي ترفض وضع بند خيار الشراء في العقد نظرا لموهبته العالية، حسب التقرير.

يذكر أن إتشيفيري شارك مع الفريق السماوي أمام العين الإماراتي بكأس العالم للأندية يونيو الماضي، لكنه أصيب وغاب عن باقي مباريات البطولة.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com