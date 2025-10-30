الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي

أزاح الهلال السعودي الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي يوم الخميس.

وأفاد الهلال عبر موقعه: "وصلت طائرة الهلال والتي تحمل شعار وألوان النادي صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، من طراز A320neo".

وتابع "أصبح الهلال بذلك النادي الأول في السعودية والشرق الأوسط الذي يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية للنادي.

وذلك ضمن الشراكة مع شركة طيران ناس.

ومن المنتظر أن تكون أولى رحلات فريق الهلال على الطائرة الخاصة من الرياض إلى الدوحة يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر، لمواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل الهلال ضيفا على الغرافة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وستكون الطائرة متاحة أيضًا لنقل المسافرين عبر شبكة وجهات طيران ناس الداخلية والدولية وذلك لخلق تجربة جديدة للمسافرين، وفقا لموقع نادي الهلال.