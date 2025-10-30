سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

رفض أرني سلوت مدرب ليفربول إبداء الندم على إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب والبدلاء في مواجهة كريستال بالاس.

وتغلب كريستال بالاس على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل ليقصي الريدز من البطولة.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "من يعرف هذا النادي، ومن يتابعه، يعلم أننا نستخدم هذه البطولة لإشراك اللاعبين الأصغر سنًا".

وواصل "لم أغيّر رأيي عن التشكيل الذي دفعت به، لأننا حتى مع اللاعبين الأساسيين واجهنا صعوبة في تحقيق نتيجة جيدة ضد كريستال بالاس".

وأضاف "هناك أسباب عديدة لخسارتنا هذا العدد الكبير من المباريات، لكن رغم كل هذه الأسباب لا توجد أعذار تبرر الهزيمة بهذا الشكل".

وتابع "إذا أشركت لاعبين مثل ألكسندر إيزاك، ممن غابوا عن فترة الإعداد، ستكون مخاطرة بتعرضه لإصابة جديدة".

وأكمل "في الوقت الحالي لدي 15 إلى 16 لاعبًا جاهزا".

وأتم "ريان جرافنبرخ فرصته كبيرة للتواجد في مباراة أستون فيلا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة إيزاك وكورتس جونز".

واستمرت عقدة كريستال بالاس أمام ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي بعد إقصاء الريدز من ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح الذي لم يكن ضمن قائمة الفريق وحصل على راحة.

وسجل إسماعيلا سار هدفين في الدقيقتين 41 و45 من الشوط الأول، بينما ونجح يريمي بينو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وكان أمارا نالو لاعب ليفربول صاحب الـ 18 عاما قد تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 79 بعد مشاركته بأقل من 12 دقيقة.

أرني سلوت ليفربول كريستال بالاس
