تقييم مرموش أمام سوانزي من الصحف الإنجليزية

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 10:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - سوانزي

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك سوانزي سيتي ليسجل أول أهدافه هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على مضيفه سوانزي بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام سوانزي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان ريان شرقي بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

وأحرز مرموش هدفه بطريقة رائعة في أواخر الشوط الثاني حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، قبل أن يضيف شرقي هدف قتل المباراة في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 9 أهداف بقميص السماوي وصنع 3 أهداف.

عمر مرموش مانشستر سيتي سوانزي سيتي
