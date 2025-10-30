مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 01:40
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهتين قويتين.
ويتواجد فريق وحيد من خارج الدوري الإنجليزي بعد تأهل كارديف إلى ذلك الدور.
ويلعب فريق أرسنال أمام كريستال بالاس، بينما يصطدم مانشستر سيتي بفريق برينتفورد.
وكان ليفربول قد ودع المنافسات في ثمن النهائي بعد الخسارة أمام كريستال بالاس.
وتقام منافسات ربع النهائي يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين.
وجاءت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كالآتي:
أرسنال × كريستال بالاس
كارديف × تشيلسي
مانشستر سيتي × برينتفورد
نيوكاسل × فولام
ويعتبر ليفربول البطل التاريخي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية برصيد 10 ألقاب.
وحصد نيوكاسل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في النهائي.
