مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على سوانزي سيتي والوصول لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 3-1.

وسجل مرموش أول أهدافه في الموسم الحالي تحت قيادة بيب جوارديولا بعدما شارك أساسيا لأول مرة عقب تعافيه من الإصابة.

واكتفى مرموش بالمشاركة في آخر مباراتين كبديل في الدقائق الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة بعدما تعرض للإصابة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بشهر سبتمبر الماضي.

وبدأ مرموش أساسيا اللقاء وأيضا معه ريان آيت نوري الذي تعافى من الإصابة كذلك.

وشهد اللقاء عدة تغييرات في تشكيل سيتي وغياب إرلينج هالاند عن قائمة السيتيزين في اللقاء.

وتقدم سوانزي سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء بتسديدة رائعة على يسار الحارس عن طريق فرانكو من على حدود منطقة الجزاء.

🎯 فرانكو يهز شباك مانشستر سيتي بهدف لا يُصدق! 😱🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/FSymixAPP0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025

وأدرك البلجيكي جيريمي دوكو التعادل بتسديدة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بعد مراوغة واستفاد من ارتطام الكرة بقدم المدافع وتحولها للشباك مدركا التعادل في الدقيقة 39.

شوط أول انتهى بنتيحة 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كثف سيتي محاولاته الهجومية بحثا عن الفوز.

وفي الدقيقة 77 أرسل ريان شرقي بينية أرضية لمرموش الذي استلم الكرة واستدار وأطلق تصويبة صاروخية سكنت الشباك معلنا تقدم سيتي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 90+4 عزز ريان شرقي من تقدم فريقه بتسديدة أرضية على يسار الحارس منهيا اللقاء بنتيجة 3-1.

وستقام القرعة عقب نهاية مباراة نيوكاسل ضد توتنام لتعلن مباريات ربع النهائي.

وتوج سيتي باللقب 8 مرات من قبل فيما يعد ليفربول الأكثر حصدا لكأس البطولة بالفوز بها 10 مرات.