مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - سوانزي

قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على سوانزي سيتي والوصول لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 3-1.

وسجل مرموش أول أهدافه في الموسم الحالي تحت قيادة بيب جوارديولا بعدما شارك أساسيا لأول مرة عقب تعافيه من الإصابة.

واكتفى مرموش بالمشاركة في آخر مباراتين كبديل في الدقائق الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة بعدما تعرض للإصابة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بشهر سبتمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
انتهت الرابطة الإنجليزية - سوانزي (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز بقيادة مرموش تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي جوارديولا: مرموش هو الأفضل في هذه المميزات الهجومية مؤتمر جوارديولا: مرموش استثنائي في منطقة الجزاء.. رودري غير جاهز ضد سوانزي

وبدأ مرموش أساسيا اللقاء وأيضا معه ريان آيت نوري الذي تعافى من الإصابة كذلك.

وشهد اللقاء عدة تغييرات في تشكيل سيتي وغياب إرلينج هالاند عن قائمة السيتيزين في اللقاء.

وتقدم سوانزي سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء بتسديدة رائعة على يسار الحارس عن طريق فرانكو من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك البلجيكي جيريمي دوكو التعادل بتسديدة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بعد مراوغة واستفاد من ارتطام الكرة بقدم المدافع وتحولها للشباك مدركا التعادل في الدقيقة 39.

شوط أول انتهى بنتيحة 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كثف سيتي محاولاته الهجومية بحثا عن الفوز.

وفي الدقيقة 77 أرسل ريان شرقي بينية أرضية لمرموش الذي استلم الكرة واستدار وأطلق تصويبة صاروخية سكنت الشباك معلنا تقدم سيتي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 90+4 عزز ريان شرقي من تقدم فريقه بتسديدة أرضية على يسار الحارس منهيا اللقاء بنتيجة 3-1.

وستقام القرعة عقب نهاية مباراة نيوكاسل ضد توتنام لتعلن مباريات ربع النهائي.

وتوج سيتي باللقب 8 مرات من قبل فيما يعد ليفربول الأكثر حصدا لكأس البطولة بالفوز بها 10 مرات.

عمر مرموش مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية سوانزي
نرشح لكم
مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية انتهت الرابطة الإنجليزية - سوانزي (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز بقيادة مرموش تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول
أخر الأخبار
تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله رغم اقتراب الأولمبياد 2 ساعة | رياضات أخرى
مصطفى محمد يشارك بديلا ويسجل في خسارة نانت من موناكو بالـ 5 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516197/مرموش-يسجل-ويقود-مانشستر-لعبور-سوانزي-نحو-ربع-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية