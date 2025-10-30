التعادل السلبي يحسم قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء

حسم التعادل السلبي بدون أهداف قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهد اللقاء تحفظ دفاعي من الفريقين ليساهم في نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ولم تشهد المباراة سوى تسديدة واحدة بين القائمين وكانت من نصيب الوداد.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة عقب خوض ست مباريات بينهم 3 انتصارات ومثلهم في التعادل ويأتي في المركز الثاني خلف المغرب الفاسي بفارق الأهداف.

أما الوداد ففي المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، ولعب كل منهما 5 مباريات فقط.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام اتحاد طنجة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المغربي.