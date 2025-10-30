التعادل السلبي يحسم قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:27
كتب : FilGoal
حسم التعادل السلبي بدون أهداف قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
وشهد اللقاء تحفظ دفاعي من الفريقين ليساهم في نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ولم تشهد المباراة سوى تسديدة واحدة بين القائمين وكانت من نصيب الوداد.
ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة عقب خوض ست مباريات بينهم 3 انتصارات ومثلهم في التعادل ويأتي في المركز الثاني خلف المغرب الفاسي بفارق الأهداف.
أما الوداد ففي المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، ولعب كل منهما 5 مباريات فقط.
ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام اتحاد طنجة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المغربي.
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب رمضان ومصطفى أمام التأمين الإثيوبي في أبطال إفريقيا تقرير مغربي: بعد فشل المفاوضات مع علي ماهر.. الاتحاد الليبي يقترب من مدرب الوداد السابق مدرب الجيش الملكي: مكاننا الطبيعي بين كبار دوري أبطال إفريقيا كاف يعلن مواعيد وملاعب ملحق إفريقيا المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم قائد نيجيريا: كأس إفريقيا أجمل بطولة في العالم خدمة في الجول - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية