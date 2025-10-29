قائمة بيراميدز - غياب رمضان ومصطفى أمام التأمين الإثيوبي في أبطال إفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان غدا الخميس في إياب الدور التمهيدي الثاني بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب مصطفى فتحي ورمضان صبحي عن قائمة بيراميدز بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - محمود "زلاكة" - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - بلاتي توريه

الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ32 بعد الفوز في الدور التمهيدي الأول على الجيش الرواندي.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم الماضي بعدما فاز باللقب على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.