انتهت الرابطة الإنجليزية - سوانزي (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز بقيادة مرموش
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 22:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل سيتي.
انتهت
ق 90+4: جوووول ريان شرقي يسجل الهدف الثالث بتسديدة أرضية على يمين الحارس
ق 78: جووووووووووووووول مرموش بينية من ريان شرقي واستلم وتصويبة مدوية من مرموش والهدف الثاني لسيتي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: جوووول دوكو يتوغل ويسدد كرة قوية داخل المنطقة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك
🎯 فرانكو يهز شباك مانشستر سيتي بهدف لا يُصدق! 😱🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/FSymixAPP0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025
ق 12: جوووووول فرانكو يسجل بتسديدة رائعة الهدف الأول لسوانزي
بداية اللقاء
