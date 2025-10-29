انتهت الرابطة الإنجليزية - سوانزي (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز بقيادة مرموش

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - الوداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل سيتي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+4: جوووول ريان شرقي يسجل الهدف الثالث بتسديدة أرضية على يمين الحارس

ق 78: جووووووووووووووول مرموش بينية من ريان شرقي واستلم وتصويبة مدوية من مرموش والهدف الثاني لسيتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جوووول دوكو يتوغل ويسدد كرة قوية داخل المنطقة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك

ق 12: جوووووول فرانكو يسجل بتسديدة رائعة الهدف الأول لسوانزي

بداية اللقاء

مانشستر سيتي عمر مرموش كأس الرابطة الإنجليزية سوانزي سيتي
