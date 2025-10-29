موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري

يواصل الأهلي مشواره في الدوري قبل خوض السوبر المصري بمباراة في الجولة 13 في الدوري.

ويواجه الأهلي فريق المصري ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري يوم 2 نوفمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل أمام بتروجت بهدف لكل منهما ليتعثر لأول مرة بعد خمسة انتصارات متتالية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 22 نقطة، بينما المصري في المركز الرابع بـ 18 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

يواجه الأهلي فريق المصري يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.