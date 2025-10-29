سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 22:11

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي وبتروجت

أوقف بتروجت سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري، وتعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

وتعادل الأهلي بعدما حقق 5 انتصارات متتالية أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية والزمالك والاتحاد السكندري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

أخبار متعلقة:
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت

بينما وصل بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الـ12.

ويعد التعادل هو التعثر الأول للمدرب الدنماركي يس توروب مع الأهلي، الذي قاد الفريق في الفوز في 3 مباريات.

هدف بتروجت جاء عن طريق حامد حمدان، وسجل للأهلي نيتس جراديشار.

وصف المباراة

Image

نجح بتروجت في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11 بضربة رأسية من حامد حمدان، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها مصطفى الجمل.

واستمر الأهلي بعد الهدف في محاولة إحراز التعادل، وكانت أخطر فرصة من تريزيجيه بتسديدة قوية بالقدم اليسرى ارتدت من العارضة في الدقيقة 44.

وسدد توفيق محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار مرمى محمد الشناوي في فرصة خطيرة لبتروجت.

في الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل أفضل في الهجوم وأهدر طاهر فرصة خطيرة في الدقيقة 47 بعد عرضية بنشرقي.

وكاد حامد حمدان أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة من منتصف الملعب مستغلا تقدم الشناوي لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأجرى يس توروب المدير الفني للأهلي التبديل الأول في الدقيقة 57 بنزول نيتس جراديشار بدلا من طاهر.

ومن أول لمسة له نجح جراديشار في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 بضربة رأسية بعد تمهيد للكرة من محمد علي بن رمضان بالرأس.

وتوقف اللعب لمراجعة الهدف من الفيديو، قبل أن يؤكد الحكم صحة الهدف ويشير إلى استكمال المباراة.

وأهدر الأهلي فرصة الهدف الثاني عن طريق جراديشار بتسديدة من منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع.

واستمرت محاولات الأهلي ومن ركنية نفذها زيزو قابلها ياسين مرعي بضربة رأسية لكن الحارس عمر صلاح أبعدها إلى ركنية.

وغادر بنشرقي وتريزيجيه الملعب في الدقيقة 74 وشارك بدلا منهما أحمد عبد القادر وأفشة.

وكاد محمد هاني أن يسجل الهدف الثاني بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت جوار القائم.

وشارك عمر كمال بدلا من محمد شكري في آخر تبديلات الأهلي في الدقيقة 85.

ومرة أخرى أهدر جراديشار فرصة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 87 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

وكانت آخر فرصة خطيرة للأهلي بقدم جراديشار بعد انفراد بالمرمى ومرور من الحارس قبل أن يمرر إلى أفشة الذي أرسل عرضية مرت بعيدا.

وحاول الأهلي إحراز هدف الفوز لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل.

الأهلي بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري مؤتمر سيد عيد: حامد حمدان أخطأ في البداية وتعاملت معه مثل ابني.. ولعبنا بشكل جيد أمام الأهلي مؤتمر توروب: أشعر بالإحباط لخسارة نقطتين.. وراض عن الأداء قائمة الزمالك - عودة ربيع وشحاتة وغياب 9 لاعبين أمام البنك الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم
أخر الأخبار
تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يخسر نقطتين ودوي أمام لوريان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعادل السلبي يحسم قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
رحل تودور وعادت الانتصارات لـ يوفنتوس.. وروما يحقق رقما غائبا منذ 7 سنوات 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516184/سلسلة-انتصارات-الأحمر-تتوقف-بتروجت-ي-جبر-الأهلي-على-التعادل-في-أول-تعثر-لـ-توروب