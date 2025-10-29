سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب

أوقف بتروجت سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري، وتعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

وتعادل الأهلي بعدما حقق 5 انتصارات متتالية أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية والزمالك والاتحاد السكندري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الـ12.

ويعد التعادل هو التعثر الأول للمدرب الدنماركي يس توروب مع الأهلي، الذي قاد الفريق في الفوز في 3 مباريات.

هدف بتروجت جاء عن طريق حامد حمدان، وسجل للأهلي نيتس جراديشار.

وصف المباراة

نجح بتروجت في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11 بضربة رأسية من حامد حمدان، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها مصطفى الجمل.

واستمر الأهلي بعد الهدف في محاولة إحراز التعادل، وكانت أخطر فرصة من تريزيجيه بتسديدة قوية بالقدم اليسرى ارتدت من العارضة في الدقيقة 44.

وسدد توفيق محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار مرمى محمد الشناوي في فرصة خطيرة لبتروجت.

في الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل أفضل في الهجوم وأهدر طاهر فرصة خطيرة في الدقيقة 47 بعد عرضية بنشرقي.

وكاد حامد حمدان أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة من منتصف الملعب مستغلا تقدم الشناوي لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأجرى يس توروب المدير الفني للأهلي التبديل الأول في الدقيقة 57 بنزول نيتس جراديشار بدلا من طاهر.

ومن أول لمسة له نجح جراديشار في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 بضربة رأسية بعد تمهيد للكرة من محمد علي بن رمضان بالرأس.

وتوقف اللعب لمراجعة الهدف من الفيديو، قبل أن يؤكد الحكم صحة الهدف ويشير إلى استكمال المباراة.

وأهدر الأهلي فرصة الهدف الثاني عن طريق جراديشار بتسديدة من منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع.

واستمرت محاولات الأهلي ومن ركنية نفذها زيزو قابلها ياسين مرعي بضربة رأسية لكن الحارس عمر صلاح أبعدها إلى ركنية.

وغادر بنشرقي وتريزيجيه الملعب في الدقيقة 74 وشارك بدلا منهما أحمد عبد القادر وأفشة.

وكاد محمد هاني أن يسجل الهدف الثاني بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت جوار القائم.

وشارك عمر كمال بدلا من محمد شكري في آخر تبديلات الأهلي في الدقيقة 85.

ومرة أخرى أهدر جراديشار فرصة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 87 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

وكانت آخر فرصة خطيرة للأهلي بقدم جراديشار بعد انفراد بالمرمى ومرور من الحارس قبل أن يمرر إلى أفشة الذي أرسل عرضية مرت بعيدا.

وحاول الأهلي إحراز هدف الفوز لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل.

