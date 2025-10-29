شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت

واصل نيتس جراديشار هوايته بالتسجيل في شباك بتروجت للمباراة الثالثة على التوالي.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي الأهلي

ورفع جراديشار رصيده إلى 3 أهداف في شباك بتروجت خلال 3 مباريات خاضهم.

وكرر جراديشار سيناريو الموسم الماضي إذ شارك بديلا وسجل بعد أقل من 3 دقائق.

ودفع يس توروب بالسلوفيني جراديشار في الدقيقة 58 قبل أن ينجح في تحويل رأسية محمد بن رمضان برأسية أخرى داخل شباك عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وسجل المهاجم السلوفيني هدف تعادل الأهلي أمام بتروجت، إذ تقدم حامد حمدان هدف الفريق البترولي في الشوط الأول.

وكان جراديشار الموسم الماضي قد شارك وقت تعادل الأهلي أمام بتروجت 2-2، في الدقيقة 61.

وبعد أقل من دقيقتين نجح جراديشار في تسجيل هدف فوز الأهلي.

وبذلك سجل جراديشار ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم بعدما سجل أمام كل من فاركو وحرس الحدود.