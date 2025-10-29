شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت

واصل نيتس جراديشار هوايته بالتسجيل في شباك بتروجت للمباراة الثالثة على التوالي.

ورفع جراديشار رصيده إلى 3 أهداف في شباك بتروجت خلال 3 مباريات خاضهم.

وكرر جراديشار سيناريو الموسم الماضي إذ شارك بديلا وسجل بعد أقل من 3 دقائق.

أخبار متعلقة:
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت

ودفع يس توروب بالسلوفيني جراديشار في الدقيقة 58 قبل أن ينجح في تحويل رأسية محمد بن رمضان برأسية أخرى داخل شباك عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وسجل المهاجم السلوفيني هدف تعادل الأهلي أمام بتروجت، إذ تقدم حامد حمدان هدف الفريق البترولي في الشوط الأول.

وكان جراديشار الموسم الماضي قد شارك وقت تعادل الأهلي أمام بتروجت 2-2، في الدقيقة 61.

وبعد أقل من دقيقتين نجح جراديشار في تسجيل هدف فوز الأهلي.

وبذلك سجل جراديشار ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم بعدما سجل أمام كل من فاركو وحرس الحدود.

الدوري المصري الأهلي نيتس جراديشار
نرشح لكم
قائمة الزمالك - عودة ربيع وشحاتة وغياب 9 لاعبين أمام البنك الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم انتهت الدوري المصري – بتروجت (1)-(1) الأهلي.. تعثر الأحمر رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي
أخر الأخبار
مباشر الرابطة الإنجليزية - سوانزي (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية اللقاء ومرموش أساسي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: أخبار سيئة لـ برشلونة.. غياب بيدري قد يصل إلى 7 أسابيع 5 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك - عودة ربيع وشحاتة وغياب 9 لاعبين أمام البنك الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري 20 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516182/شباكه-المفضلة-جراديشار-يكرر-سيناريو-الموسم-الماضي-ويسجل-في-بتروجت