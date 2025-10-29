خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

الزمالك - ديكيداها

صرف نادي الزمالك جزءا من مستحقات لاعبي فريق الكرة قبل مباراة البنك الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

وتم تحويل القيم المالية لحسابات اللاعبين البنكية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في ختام الجولة 12 من الدوري المصري غدا الخميس.

وسبق أن قال مصدر من الزمالك من قبل لـ FilGoal.com: "سيصرف جزءا من المستحقات المتأخرة للثنائي جوان بيزيرا ومحمود بنتايك خلال ساعات لإنهاء أزمة شكواه".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

الزمالك الدوري المصري
