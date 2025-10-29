تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 18:52

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد شكري لاعب الأهلي

عاد محمد شكري للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي من جديد، وذلك أمام بتروجت.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الكلية الحربية.

وتعافي محمد شكري من الإصابة وشارك مع الأهلي لدقائق قليلة في المباريات السابقة.

أخبار متعلقة:
عبد الحفيظ: تعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟ فكرة بعيدة غير واقعية انتخابات الأهلي – تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة الأعضاء

كما يقود طاهر محمد هجوم الأهلي في المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان - تريزيجيه

خط الهجوم: زيزو – طاهر – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – أحمد رمضان - نيتس جراديشار - أحمد عبد القادر – أفشة – مصطفى العش – كريم فؤاد – محمد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

الأهلي الدوري المصري محمد شكري بتروجت
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – بتروجت (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد إجراء انتخابات النادي وفتح باب الترشيح انتخابات الأهلي – تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة الأعضاء عبد الحفيظ: تعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟ فكرة بعيدة غير واقعية احضر مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات خبر في الجول - شريف وكايد يغيبان عن الزمالك أمام البنك الأهلي
أخر الأخبار
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 13 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 24 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 34 دقيقة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516172/تشكيل-الأهلي-شكري-أساسي-وطاهر-يقود-الهجوم-أمام-بتروجت