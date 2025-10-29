تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت

عاد محمد شكري للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي من جديد، وذلك أمام بتروجت.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الكلية الحربية.

وتعافي محمد شكري من الإصابة وشارك مع الأهلي لدقائق قليلة في المباريات السابقة.

كما يقود طاهر محمد هجوم الأهلي في المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان - تريزيجيه

خط الهجوم: زيزو – طاهر – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – أحمد رمضان - نيتس جراديشار - أحمد عبد القادر – أفشة – مصطفى العش – كريم فؤاد – محمد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.