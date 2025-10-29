راشفورد يسافر إنجلترا للتدرب مع معد بدني شخصي

غاب ماركوس راشفورد وباو كوبارسي عن مران برشلونة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء في مدينة جوان جامبر الرياضية، بعد حصول الثنائي على إذن مسبق من الجهاز الفني للنادي بقيادة هانز فليك.

راشفورد لم يتواجد مع المجموعة بعدما حصل على تصريح من النادي للسفر إلى مانشستر، حيث خضع لتدريبات بدنية خاصة مع معد شخصي بهدف الحفاظ على جاهزيته خلال هذه الفترة المزدحمة من الموسم.

النجم الإنجليزي يعيش فترة مميزة مع برشلونة، والجهاز الفني يرغب في الحفاظ على مستواه البدني والذهني المرتفع، لذلك فضل أداء تدريبات مكثفة في مركز اعتاد زيارته بمدينة مانشستر عندما يرغب في جلسات خاصة، وهو الأمر الذي تم بالتنسيق الكامل مع النادي. اللاعب نفسه نشر عبر حسابه في إنستجرام صورا له أثناء عمله في صالة الألعاب الرياضية.

من جانبه، أعلن برشلونة أيضا غياب المدافع الشاب باو كوبارسي عن المران بإذن من النادي، في الوقت الذي شارك فيه عدد من لاعبي برشلونة أتليتك مع الفريق الأول لتغطية النقص، وهم كوشن، إدير ألير، جوفري، درو، توني فيرنانديز وتشافي إسبارت، تحت إشراف فليك.

وشهد المران عودة داني أولمو الذي خاض تدريبات جماعية لأول مرة منذ إصابته مع المنتخب الإسباني قبل أسبوعين، ليمنح الجهاز الفني دفعة جديدة قبل استئناف المنافسات.

ومن المنتظر أن يعود راشفورد إلى برشلونة غدا الخميس للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إلتشي نهاية الأسبوع، بينما يأمل فليك في استعادة المزيد من العناصر المصابة خلال الأيام المقبلة استعدادا للمرحلة المقبلة من الموسم.