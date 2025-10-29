راشفورد يسافر إنجلترا للتدرب مع معد بدني شخصي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 16:44

كتب : ذكاء اصطناعي

ماركوس راشفورد - برشلونة

غاب ماركوس راشفورد وباو كوبارسي عن مران برشلونة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء في مدينة جوان جامبر الرياضية، بعد حصول الثنائي على إذن مسبق من الجهاز الفني للنادي بقيادة هانز فليك.

راشفورد لم يتواجد مع المجموعة بعدما حصل على تصريح من النادي للسفر إلى مانشستر، حيث خضع لتدريبات بدنية خاصة مع معد شخصي بهدف الحفاظ على جاهزيته خلال هذه الفترة المزدحمة من الموسم.

النجم الإنجليزي يعيش فترة مميزة مع برشلونة، والجهاز الفني يرغب في الحفاظ على مستواه البدني والذهني المرتفع، لذلك فضل أداء تدريبات مكثفة في مركز اعتاد زيارته بمدينة مانشستر عندما يرغب في جلسات خاصة، وهو الأمر الذي تم بالتنسيق الكامل مع النادي. اللاعب نفسه نشر عبر حسابه في إنستجرام صورا له أثناء عمله في صالة الألعاب الرياضية.

أخبار متعلقة:
جواو نيفيز يعود لقائمة سان جيرمان بعد شهر ونصف من الغياب برشلونة يعلن إصابة بيدري ريال مدريد: رفض الطعون المقدمة بشأن دوري السوبر.. وسنطلب تعويضات من يويفا

من جانبه، أعلن برشلونة أيضا غياب المدافع الشاب باو كوبارسي عن المران بإذن من النادي، في الوقت الذي شارك فيه عدد من لاعبي برشلونة أتليتك مع الفريق الأول لتغطية النقص، وهم كوشن، إدير ألير، جوفري، درو، توني فيرنانديز وتشافي إسبارت، تحت إشراف فليك.

وشهد المران عودة داني أولمو الذي خاض تدريبات جماعية لأول مرة منذ إصابته مع المنتخب الإسباني قبل أسبوعين، ليمنح الجهاز الفني دفعة جديدة قبل استئناف المنافسات.

ومن المنتظر أن يعود راشفورد إلى برشلونة غدا الخميس للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إلتشي نهاية الأسبوع، بينما يأمل فليك في استعادة المزيد من العناصر المصابة خلال الأيام المقبلة استعدادا للمرحلة المقبلة من الموسم.

راشفورد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
رومانو: ليون يبدأ محادثات استعارة إندريك من ريال مدريد برشلونة يعلن إصابة بيدري "أحيانا تبلغني الحماسة".. فينيسيوس يعتذر بعد غضبه في الكلاسيكو راديو كاتالونيا: بيدري تعرض للإصابة خلال الكلاسيكو.. وهذه مدة غيابه تقديم موعد قمة برشلونة وأتليتكو مدريد بسبب السوبر الإسباني ذا أثليتك: ألونسو يفرض النظام في مدريد.. واللاعبون بين الإعجاب والغضب رفض استئناف ريال مدريد على طرد أندري لونين في الكلاسيكو آس: تير شتيجن أصبح منفتحا على الإعارة في يناير
أخر الأخبار
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي 14 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت 38 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA – يانيس يواصل التألق.. وأوكلاهوما سيتي يحقق انتصاره الخامس على التوالي 53 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
رومانو: ليون يبدأ محادثات استعارة إندريك من ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: بعد فشل المفاوضات مع علي ماهر.. الاتحاد الليبي يقترب من مدرب الوداد السابق ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد إجراء انتخابات النادي وفتح باب الترشيح ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516163/راشفورد-يسافر-إنجلترا-للتدرب-مع-معد-بدني-شخصي