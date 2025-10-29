ريال مدريد: رفض الطعون المقدمة بشأن دوري السوبر.. وسنطلب تعويضات من يويفا

أصدر نادي ريال مدريد بيانا بشأن الطعون المقدمة في قضية دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح ريال مدريد أن المحكمة رفضت الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والدوري الإسباني ورابطة الدوري في قضية دوري السوبر.

وأعلن ريال مدريد أن هذا الحكم يفسح المجال للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي تكبدها النادي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "يُعرب نادي ريال مدريد عن امتنانه لرفض محكمة مدريد الإقليمية الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القد في قضية دوري السوبر، قد انتهك بشكل خطير قواعد المنافسة الحرة للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بإساءة استغلال مركزه. يُفسح هذا الحكم المجال للمطالبة بتعويضات جسيمة تكبدها النادي".

"كما يُفيد ريال مدريد أنه أجرى طوال عام 2025 محادثات عديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإيجاد حلول، دون التوصل إلى أي التزام بشأن حوكمة أكثر شفافية، واستدامة مالية، وحماية صحة لاعبي كرة القدم، وتحسين تجربة المشجعين، بما في ذلك نماذج بث مجانية ومتاحة عالميًا كما كان الحال في كأس العالم للأندية"

"وبناء على ذلك، يُعلن النادي أنه سيواصل العمل لصالح كرة القدم العالمية وجماهيرها، وسيسعى في الوقت نفسه للحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأضرار الجسيمة التي تكبدها".

وتواصل أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس محاولاتها الجاهدة للانشقاق عن الاتحاد الأوروبي وبدء مسابقة تجمع كبار القارة الأوروبية.

وبدأت العاصفة في صيف 2021 ببيان مشترك لـ ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وأتليتكو مدريد، وميلان، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، أعلنوا خلاله إطلاق بطولة "سوبرليج".

لكن خلال أيام قليلة انسحبت كل الأندية باستثناء الثلاثي الأول، ودخل الأطراف في صراعات قضائية من يومها.