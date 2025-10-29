خبر في الجول - شريف وكايد يغيبان عن الزمالك أمام البنك الأهلي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

يفقد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا خدمات الثنائي أحمد شريف وأدم كايد خلال مواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي مساء الخميس ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيفقد خدمات أحمد شريف وأدم كايد خلال مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة.

ويخوض الثنائي تدريبات تأهيلية نمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق في أسرع وقت.

ويعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، في حين يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

