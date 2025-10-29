كاف يعلن مواعيد وملاعب ملحق إفريقيا المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أماكن وتواريخ وتوقيت مباريات ملحق إفريقيا المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026.

المباريات ستقام بالمغرب على ملعبي البريد والأمير مولاي الحسن بالرباط في فترة التوقف الدولي بنوفمبر المقبل.

وتأهل لهذا الملحق أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الإفريقية.

وجاء ترتيب المباريات على النحو التالي:

نصف النهائي: نيجيريا ضد الجابون.. الخميس 13 نوفمبر 5:00 بتوقيت المغرب

نصف النهائي: الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية..الخميس 13 نوفمبر 8:00 بتوقيت المغرب

النهائي: في ملعب الأمير مولاي الحسن، الأحد 16 نوفمبر 8:00 بتوقيت المغرب

سيتأهل الفائز إلى الملحق القاري الذي سيقام في شهر مارس 2026، من أجل المنافسة على المقعد العاشر والأخير المُخصص لإفريقيا في كأس العالم 2026.