نابولي يكشف موعد عودة لوكاكو للتدريبات

كشف جابرييلي أوريالي مدير فريق نابولي موعد عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو للتدريبات.

ويغيب لوكاكو عن صفوف نابولي منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة في الفخذ.

وأوضح أوريالي عبر منصة "dazn" أن لوكاكو سيعود للمشاركة في تدريبات نابولي هذا الأسبوع.

وكان نابولي قد أعلن في أغسطس الما ي تعرض لوكاكو لإصابة قوية في الفخذ الأيسر خلال مواجهة أولمبياكوس اليوناني الودية.

وينتظر أنطونيو كونتي مدرب نابولي عودة لوكاكو في أسرع وقت لتدعيم هجوم الفريق.

وتعرض نابولي لضربة قوية بعد إصابة البلجيكي الأخر كيفين دي بروين في العضلة الخلفية.

وقال أوريلي عن إصابة دي بروين: "للأسف مدة غيابه ستتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، الإصابة جاءت في وقت صعب بعدما بدا في التأقم مع الفريق".

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطو وبفارق 3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.