طبيب الأهلي: الفحوصات أثبتت استقرار حالة إمام عاشور الصحية

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - إنبي

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن استقرار الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب الفريق.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال جاب الله عبر المركز الإعلامي للنادي: "التحاليل التي خضع لها إمام عاشور أثبتت استقرار حالته الصحية".

وتابع "اللاعب بدأ في التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة مع المتابعة لحالته والقيام بفحوصات دورية للاطمئنان على ثبات المعدلات الطبيعية ثم الدخول في تدريبات تأهيلية قوية وفقا للبرنامج المحدد".

وأعلن الأهلي منتصف سبتمبر الماضي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وغاب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب معاناته من الفيروس، بينما يواصل الفريق استعداداته لمباراتي الدوري قبل انطلاق السوبر المصري في الإمارات.

إمام عاشور شارك مرة واحدة هذا الموسم بقميص الأهلي وكانت ضد إنبي في آخر عشر دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري عقب مرور 11 جولة برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا أقرب منافسيه.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري.

إمام عاشور الأهلي أحمد جاب الله
