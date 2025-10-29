رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس - ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

لو سجل محمد صلاح هدفا أمام كريستال بالاس سيصل لـ250 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات.

أخبار متعلقة:
آس: تير شتيجن أصبح منفتحا على الإعارة في يناير التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة نهاية المغامرة.. برينتفورد يفوز على جريمسبي بخماسية ويطيح به من كأس الرابطة رأسية أنجويسا تنصر نابولي على ليتشي وتنقذ الصدارة

ففي 414 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 249 هدفا وصنع 113 هدفا.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله أكثر من سجل في شباك بالاس بقميص ليفربول بالتساوي مع ساديو ماني الذي سجل 10 أهداف.

إذ سجل النجم المصري 9 أهداف في 16 مباراة ضد كريستال بالاس، وأحرز الدولي السنغالي 10 أهداف في 10 مباريات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول جوارديولا: مرموش هو الأفضل في هذه المميزات الهجومية سكاي: مانشستر يونايتد يفاوض مهاجم عمره 16 عاما "تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة
أخر الأخبار
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم 6 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 40 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 51 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(0) الأهلي.. 4 إنذارات ساعة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516139/رقمان-تاريخيان-ينتظران-صلاح-أمام-كريستال-بالاس