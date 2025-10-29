رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

لو سجل محمد صلاح هدفا أمام كريستال بالاس سيصل لـ250 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات.

ففي 414 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 249 هدفا وصنع 113 هدفا.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله أكثر من سجل في شباك بالاس بقميص ليفربول بالتساوي مع ساديو ماني الذي سجل 10 أهداف.

إذ سجل النجم المصري 9 أهداف في 16 مباراة ضد كريستال بالاس، وأحرز الدولي السنغالي 10 أهداف في 10 مباريات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com