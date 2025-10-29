يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس العالم للناشئين بتواجد منتخب مصر دون 17 عاما.

تصدر منتخب مصر للناشئين مجموعته في بطولة العالم تحت 17 عاما بالعلامة الكاملة.

وتغلب منتخب مصر للناشئين على منتخب المغرب في ختام دور المجموعات بنتيجة 32-20.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

وتأهل ناشئو الفراعنة إلى نصف النهائي لمواجهة إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

بينما المباراة الأخرى ستكون بين منتخب ألمانيا وقطر.

ستلعب ألمانيا ضد قطر يوم الخميس الساعة 7:45.

بينما تلعب مصر أمام إسبانيا في الساعة 10:15 من اليوم نفسه.

وتختتم منافسات بطولة العالم للناشئين يوم السبت المقبل.

وتقام بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما في نسختها الأولى بالمغرب بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مجموعات.

وتأهل متصدر كل مجموعة بجانب أفضل وصيف وهو منتخب قطر.