كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 01:11
كتب : محمد سمير
تصدر منتخب مصر للناشئين مجموعته في بطولة العالم تحت 17 عاما بالعلامة الكاملة.
وتغلب منتخب مصر للناشئين على منتخب المغرب في ختام دور المجموعات بنتيجة 32-20.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.
وتأهل ناشئو الفراعنة إلى نصف النهائي لمواجهة إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.
بينما المباراة الأخرى ستكون بين منتخب ألمانيا وقطر.
وتقام بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما في نسختها الأولى بالمغرب بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مجموعات.
وتأهل متصدر كل مجموعة بجانب أفضل ثاني وهو منتخب قطر.
وتختتم منافسات بطولة العالم للناشئين يوم 1 نوفمبر المقبل.
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات كرة يد - بـ 17 تصدي.. مي جمعة تتألق في بولندا وتقود فريقها للانتصار الثالث على التوالي كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري كرة يد - بمشاركة سباعي مصري.. انتصار كيلسي وبرشلونة وخسارة فيزبريم وباريس في أبطال أوروبا كرة يد - بمشاركة مصر.. إتاحة بث مباريات بطولة العالم للناشئين مجانا كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة