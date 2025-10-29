كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 01:11

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تصدر منتخب مصر للناشئين مجموعته في بطولة العالم تحت 17 عاما بالعلامة الكاملة.

وتغلب منتخب مصر للناشئين على منتخب المغرب في ختام دور المجموعات بنتيجة 32-20.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات كرة يد - بـ 17 تصدي.. مي جمعة تتألق في بولندا وتقود فريقها للانتصار الثالث على التوالي كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري كرة يد - بمشاركة سباعي مصري.. انتصار كيلسي وبرشلونة وخسارة فيزبريم وباريس في أبطال أوروبا

وتأهل ناشئو الفراعنة إلى نصف النهائي لمواجهة إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

بينما المباراة الأخرى ستكون بين منتخب ألمانيا وقطر.

وتقام بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما في نسختها الأولى بالمغرب بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مجموعات.

وتأهل متصدر كل مجموعة بجانب أفضل ثاني وهو منتخب قطر.

وتختتم منافسات بطولة العالم للناشئين يوم 1 نوفمبر المقبل.

كرة يد منتخب مصر للناشئين
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات كرة يد - بـ 17 تصدي.. مي جمعة تتألق في بولندا وتقود فريقها للانتصار الثالث على التوالي كرة يد – الإمارات تستضيف نهائي بطولة السوبر المصري كرة يد - بمشاركة سباعي مصري.. انتصار كيلسي وبرشلونة وخسارة فيزبريم وباريس في أبطال أوروبا كرة يد - بمشاركة مصر.. إتاحة بث مباريات بطولة العالم للناشئين مجانا كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة
أخر الأخبار
كرة سلة - طارق خيري يقود الناشئات.. الاتحاد المصري يعلن تشكيل منتخبات الناشئين 8 ساعة | كرة سلة
كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه 9 ساعة | كرة يد
محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 9 ساعة | الكرة المصرية
التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
حلمي طولان: وزير الرياضة تواصل معي وأبلغني بالاستجابة لطلبات المنتخب الثاني 9 ساعة | منتخب مصر
نهاية المغامرة.. برينتفورد يفوز على جريمسبي بخماسية ويطيح به من كأس الرابطة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد أحمد سلامة لـ في الجول: سنبرم 5 صفقات في يناير.. وقررت الترشح لرئاسة النادي 9 ساعة | الدوري المصري
مرتجي: ريبيرو لم يوفق مع الأهلي.. ومتفائل بتوروب 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/516131/كرة-يد-منتخب-الناشئين-يتصدر-مجموعته-بالعلامة-الكاملة-في-بطولة-العالم-وتحديد-منافسه