محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 01:09

محمود ناجي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز طاقم حكام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي مساء الخميس ضمن الجولة 12 من الدوري.

واختارت لجنة الحكام محمود ناجي حكما للساحة في مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

وأدار ناجي مباراة وحيدة للزمالك خلال الموسم الحالي ضد المصري بالجولة السادسة.

وفاز الزمالك على المصري 3-0 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويعاونه سامي هلهل (حكم مساعد 1) وسمير جمال (حكم مساعد 2) وعمر السيد (حكم رابع).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لعردفي ΠΛΘHH ግትጨዳኤስ دوري القسم الأول دوري نايل الجولة 12 س ستاد القاهرة الدولي الخميس 30 أكتوبر 2025 الزمالك 8:00 البنك الأهلي حكم مساعد 1 سامي هلهل حکم ساحة محمود ناجي حكم مساعد2 2 سمير جمال حکم حكمرابع رابع عمرو السيد حكم VAR مساعد عبدالحكیم ناصر حكم حکمRAV VAR محمود دسوقي‏'‏

ويتواجد محمود دسوقي على تقنية الفيديو، ويعاونه عبد الحكيم ناصر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

الزمالك البنك الأهلي
