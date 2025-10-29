محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز طاقم حكام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي مساء الخميس ضمن الجولة 12 من الدوري.

واختارت لجنة الحكام محمود ناجي حكما للساحة في مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

وأدار ناجي مباراة وحيدة للزمالك خلال الموسم الحالي ضد المصري بالجولة السادسة.

وفاز الزمالك على المصري 3-0 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويعاونه سامي هلهل (حكم مساعد 1) وسمير جمال (حكم مساعد 2) وعمر السيد (حكم رابع).

ويتواجد محمود دسوقي على تقنية الفيديو، ويعاونه عبد الحكيم ناصر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.