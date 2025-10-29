محمد أحمد سلامة لـ في الجول: سنبرم 5 صفقات في يناير.. وقررت الترشح لرئاسة النادي

استقر محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري على ترشحه في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس.

وتولى محمد أحمد سلامة منصب رئيس نادي الاتحاد بصفة مؤقتة بعد استقالة محمد مصيلحي الرئيس السابق.

وقال محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على إبرام 5 صفقات فقط في يناير، لأن التجربة أثبتت أن الكم لا ينجح ويجب الاعتماد على الكيف".

وأضاف "سيتم التعاقد مع مدافع وظهير أيسر وثنائي خط وسط ومهاجم، وسنتعاقد مع صفقات جيدة".

وشدد محمد أحمد سلامة "عانينا أمام وادي دجلة من الغيابات خاصة في خط الوسط، والآن كل التركيز على المباراة المقبلة".

وكشف "قررت الترشح في الانتخابات المقبلة على رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، وسأعقد جلسة مع محمد مصيلحي الرئيس السابق خلال الفترة المقبلة للاستقرار على القائمة".

واختتم محمد أحمد سلامة تصريحاته "سيتم الدفع بوجوه شابة في القائمة".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط عقب مرور 12 جولة.

وخسر الاتحاد آخر مباراتين في الدوري أمام كل من الأهلي ووادي دجلة على الترتيب.