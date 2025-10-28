المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر

أعلن النادي المصري تأكد إصابة ميدو جابر لاعب الفريق بعد الخضوع لفحوصات طبية.

ميدو جابر النادي : المصري المصري

وكشف المصري إصابة ميدو جابر بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

وأشار المصري إلى أن إصابته تستلزم خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة مع مناظرة حالته بشكل دوري حتى تماثله التام للشفاء.

ولم يعلن المصري مدة غياب اللاعب عن الملاعب وعودته للتدريبات الجماعية بعد شفائه بشكل كامل.

وبذلك يتأكد غياب كل من ميدو جابر وصلاح محسن عن مواجهة الأهلي الأحد المقبل.

وكان صلاح محسن قد تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة ليتأكد غيابه ضد الأهلي.

وتعادل المصري أمام سموحة سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ويتصدر صلاح محسن صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 5 أهداف.

ويواجه المصري فريق الأهلي يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة 13.

ويغيب المصري عن مباريات الجولة 12 للحصول على الراحة.