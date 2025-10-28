قائد نيجيريا: كأس إفريقيا أجمل بطولة في العالم

وصف ويليام إيكونج قائد منتخب نيجيريا بطولة كأس أمم إفريقيا بالبطولة الأجمل في العالم بالنسبة له.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وقال ويليام إيكونج قائد نيجيريا عبر موقع كاف: "بالنسبة لي كأس إفريقيا هي أجمل بطولة في العالم. أنا نيجيري من أم هولندية، وكأس أمم إفريقيا هي المكان الذي يجتمع فيه القارة كلها. أفضل المواهب، الجماهير، الطاقة، لا يوجد شعور يوازي تمثيل بلدك. كل مباراة مثيرة وغير متوقعة. معظم أجمل لحظات مسيرتي جاءت من كأس أمم إفريقيا".

وتعلمنا "تعلمنا الكثير من نهائي النسخة الماضية. إذا عدنا إلى الوراء، نجد أن كوت ديفوار، كانت الأفضل في ذلك اليوم، لكننا اكتسبنا تجربة كبيرة، خاصة أن بعض لاعبينا خاضوا أول نهائي كبير في تاريخهم مع المنتخب. هدفنا الآن هو بلوغ النهائي مجددًا، واستثمار الخبرة المكتسبة، وبلوغ الأدوار المتقدّمة ونحن نعرف جيدًا كيف نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة".

وعن مجموعة المنتخب النيجيري أوضح "مجموعة صعبة. منتخب تونس، أقصانا من ثمن نهائي نسخة 2021، وتألق في تصفيات كأس العالم من دون أن تهتز شباكه كثيرًا. إنه منتخب واثق. أما، تنزانيا، وأوغندا، فهما أيضًا منتخبان صعبان، وقد واجهناهما عدة مرات في التصفيات. لا توجد مباراة سهلة في كأس أمم إفريقيا. نريد صدارة المجموعة لتسهيل المهمة في الأدوار المقبلة، لكن لا أحد في تربصنا يعتقد أن هذه المجموعة سهلة".

وأتم "المنتخب النيجيري متحمس للغاية. كانت هذه السنة صعبة بسبب مباريات التصفيات، لكن من الرائع أن نُنهيها بشكل إيجابي، خصوصًا مع خوض مباريات فاصلة في، المغرب، قبل البطولة. تركت النسخة الماضية أثرا كبيرا في نفوسنا، وأشعر أن هذه المجموعة متشوقة لاغتنام فرصة جديدة ومحاولة الفوز باللقب".

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق