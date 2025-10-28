كوبي: لقاء مرتقب بين يامال وجهاز منتخب إسبانيا لإنهاء أزمته مع كارباخال

تأكد غياب داني كارباخال قائد ريال مدريد عن قائمة منتخب إسبانيا في التوقف الدولي المقبل بعد خضوعه لجراحة ناجحة بالركبة اليمنى.

غياب كارباخال يعني تأجيل المواجهة المرتقبة مع لامين يامال، بعد المشادة اللفظية بينهما في الكلاسيكو حين قال له: "أنت تتحدث كثيرا".

ووفقا لإذاعة "COPE"، يرغب الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا في التحدث مع لامين يامال بشأن الواقعة، لتفادي أي توتر داخل غرفة الملابس قبل تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك خاصة أن عددا من قادة المنتخب يرون أهمية إنهاء الموقف سريعا للحفاظ على الانسجام بين اللاعبين.

ريال مدريد أعلن أن كارباخال خضع لعملية بالمنظار لإزالة جسم غريب من مفصل الركبة، تحت إشراف الطبيب مانويل لييس وبمتابعة الجهاز الطبي للنادي.

المدافع الإسباني شعر بآلام عقب مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة، وهي أول مباراة له بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة.

وتشير التقديرات إلى أن فترة غيابه ستتراوح بين شهرين وثلاثة، على أمل اللحاق بكأس السوبر الإسباني في يناير المقبل.

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.