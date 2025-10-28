"تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول

تحدث ستيف بروس المدير الفني الإنجليزي عن واقعة طريفة حدثت مع عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق وقت قيادته مع فريق ويجان.

عمرو زكي النادي : معتزل ويجان

وكشف ستيف بروس عن قراره بمعاقبة زكي بسبب تأخره في العودة، قبل أن يتراجع ويضطر لإشراكه ضد ليفربول فسجل ثنائية.

وقال ستيف بروس المدير الفني السابق لويجان عبر بودكاست: "أعتقد أن أفضل فريق دربته سابقا كان ويجان، لقد حصدت 63 نقطة خلال عام من الكريسماس للكريسماس الآخر، وأتذكر موقفا مع عمرو زكي المهاجم المصري".

وتابع "كانت لدينا مباراة ضد ليفربول، وعمرو زكي كان من المفترض أن يعود يوم الثلاثء لكنه تأخر وجاء الجمعة، فسألته لماذا تأخرت؟ أجابني بأنه كان في حاجة للعطلة، فأخطرته بأنه لن يلعب غدا ضد ليفربول".

وأوضح بروس "لكن بعد خروجه من غرفة الملابس تذكرت أن لدي مشكلة في الهجوم بسبب إصابة إيميل هيسكي ولا أمتلك مهاجم آخر، لذلك قررت ضمه".

واختتم ستيف بروس تصريحاته "نجح في الشوط الأول أن يسجل هدفين بينهما هدف بركلة خلفية مزدوجة رائعة وتقدمنا هذا الشوط 2-1، فجاء لي بين الشوطين وأبلغني، هل رأيت؟ قلت لك أن زكي يحتاج لعطلة".