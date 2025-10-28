ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند عرضا للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد جوب بيلينجهام مع دورتموند حتى 2030.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن جوب بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد لأنه لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، ذكرت أن إدارة مانشستر يونايتد تراقب موقف اللاعب الشاب بعد توتر العلاقة بين والده ومدير الرياضة في دورتموند سيباستيان كيل.

بيلينجهام انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من سندرلاند مقابل 26.7 مليون جنيه إسترليني، وقدم أداء مميزا في كأس العالم للأندية بتسجيل هدف وصناعة آخر.

ورغم ذلك، لم يشارك بانتظام تحت قيادة نيكو كوفاتش، إذ حصل على 5 دقائق فقط كبديل في فوز فريقه على كولن بالجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويرى مانشستر يونايتد أن بيلينجهام الأصغر قد يكون خيارا مثاليا لتعويض البرازيلي كاسيميرو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

يونايتد، بقيادة روبن أموريم، استعاد توازنه مؤخرا بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول وسندرلاند وبرايتون، بينما تسعى الإدارة لدعم خط الوسط في يناير المقبل بعد فشلها في إتمام أي صفقة في هذا المركز بالصيف الماضي.

وتشير التقارير إلى أن النادي يدرس أيضا أسماء أخرى مثل الدنماركي مورتن يولماند لاعب سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد.

