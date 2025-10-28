ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند عرضا للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد جوب بيلينجهام مع دورتموند حتى 2030.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن جوب بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد لأنه لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، ذكرت أن إدارة مانشستر يونايتد تراقب موقف اللاعب الشاب بعد توتر العلاقة بين والده ومدير الرياضة في دورتموند سيباستيان كيل.

بيلينجهام انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من سندرلاند مقابل 26.7 مليون جنيه إسترليني، وقدم أداء مميزا في كأس العالم للأندية بتسجيل هدف وصناعة آخر.