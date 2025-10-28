سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 18:10
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول مشاركة سيفن بوتمن مدافع نيوكاسل قبل مواجهة توتنهام في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
سفين بوتمان
النادي : نيوكاسل يونايتد
وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل: "بوتمان لم يتعرض لارتجاج في المخ بعد الاصطدام القوي الذي تعرض له في مباراة فولهام".
وأضاف: "اللاعب خضع لغرز في رأسه بعد الجرح الذي أصيب به، ولم يشارك في مران الإثنين".
وتابع: "سنقيم حالته مع الجهاز الطبي غدا لتحديد إمكانية مشاركته أمام توتنام".
وأوضح هاو أيضا: "سنفتقد لويس هال وتينو ليفرامنتو بسبب الإصابة".
واختتم: "أتوقع أن يكون ليفرامنتو جاهزا للعودة في مباراة مانشستر سيتي يوم 22 نوفمبر".
ويستضيف نيوكاسل فريق توتنام ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.
