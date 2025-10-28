سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس

تحوم الشكوك حول مشاركة سيفن بوتمن مدافع نيوكاسل قبل مواجهة توتنهام في الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل: "بوتمان لم يتعرض لارتجاج في المخ بعد الاصطدام القوي الذي تعرض له في مباراة فولهام".

وأضاف: "اللاعب خضع لغرز في رأسه بعد الجرح الذي أصيب به، ولم يشارك في مران الإثنين".

وتابع: "سنقيم حالته مع الجهاز الطبي غدا لتحديد إمكانية مشاركته أمام توتنام".

وأوضح هاو أيضا: "سنفتقد لويس هال وتينو ليفرامنتو بسبب الإصابة".

واختتم: "أتوقع أن يكون ليفرامنتو جاهزا للعودة في مباراة مانشستر سيتي يوم 22 نوفمبر".

ويستضيف نيوكاسل فريق توتنام ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.