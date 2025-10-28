مؤتمر جوارديولا: مرموش استثنائي في منطقة الجزاء.. رودري غير جاهز ضد سوانزي

مدح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبه عمر مرموش بوصفه استثنائي في منطقة الجزاء.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه سوانزي سيتي في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في الدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عمر مرموش كان مصابا لفترة طويلة، وبدأ في الحصول على بعض الدقائق وخطوة بخطوة سيستعيد مستواه، لعب في المباراة الماضية وهو دائما استثنائي في منطقة الجزاء، وعليه إثبات قدرته بمساعدة الفريق".

وشدد "إيرلينج هالاند تعرض لكدمة ويتحسن يوما بعد يوم وسنعرف حالته خلال المران المسائي ونقرر ما إذا بإمكانه اللعب أم لا، لكن من الممكن أن نمنحه راحة من المشاركة".

وأضاف "رودري ما زال غير جاهز، لكنه يتحسن ويتدرب معنا، ليست لدي فكرة عن موعد جاهزيته، نأمل أن يكون قريبا".

وتابع "الشعور بالضغط من مواجهة فريق في درجة أدنى؟ ليست هذه المرة الأولى، لعبت هنا 10 أعوام وخضت العديد من مباريات الكؤوس المختلفة، ونتعامل بجدية مع هذه الفرق، وإلا لما حققنا النجاح في الماضي، لذلك نستعد بالطريقة نفسها وبتركيز هائل وأحيانا حتى أكثر".

وأنهى حديثه قائلا: "ريان آيت نوري جاهز ومتاح للمشاركة في المباراة".