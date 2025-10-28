سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 15:25

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - إيطاليا

تحدث لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا عن إمكانية تدريب يوفنتوس.

وأعلن نادي يوفنتوس الاثنين الماضي إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "تدريب يوفنتوس؟ أشعر أنني بخير وأنتظر بهدوء، أطمح إلى تصحيح أموري".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أستطيع إلا أن أتحدث بشكل إيجابي عن إيجور تودور، فهو شخص جاد ومتحمس ومن سيخلفه سيكون محظوظا لأنه سيجد فريقا تم تدريبه بشكل جيد".

وأوضح تقرير من سكاي سبورت أن سباليتي يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن إقالة إيجور تيودور وطاقمه يوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن سباليتي، المدرب السابق لنابولي ومنتخب إيطاليا، هو الخيار الأول الذي تسعى إدارة النادي للتوصل إلى اتفاق معه.

وسيبدأ يوفنتوس مفاوضاته المكثفة مع سباليتي خلال الساعات المقبلة لحسم الأمر، وفقا للتقرير.

بعد استقالته من منصبه منذ يونيو 2025، عندما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعفائه من مهامه، أصبح مدرب نابولي وروما السابق مستعدًا للعودة إلى التدريب.

سبق لسباليتي تدريب نابولي، محققًا لقبه الثالث في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023. وخلال مسيرته، قاد أيضًا فرق إنتر، وروما، وزينيت سانت بطرسبرج، وأودينيزي، وإمبولي.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

لوتشيانو سباليتي إيطاليا يوفنتوس إيجور تودور
