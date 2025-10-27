طرد وعودة لم تكتمل.. وادي دجلة يكبد الاتحاد الخسارة السابعة

تغلب وادي دجلة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم محمود دياسطي في الدقيقة 27 لوادي دجلة، بعد تمريرات متتابعة من الفريق الأصفر.

وفي الدقيقة 66 تمكن إسلام سمير من التعادل لزعيم الثغر، بتسديدة رائعة عقب تمريرة من أبو بكر ليادي.

ولكن فقد ليادي الكرة بنفسه في الدقيقة 83، واستخلصها زياد أسامة زيزو ليسجل الثاني لوادي دجلة.

وفي الدقيقة 96 تم طرد مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد بعد تدخل بقدمه في وجه حارس المرمى عمرو حسام.

وبذلك يتلقى الاتحاد خسارته السابعة في الموسم الحالي.

الخسارة هي الثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 مباريات.

النتائج السلبية تركت الاتحاد في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

على الجانب الآخر، عاد وادي دجلة للانتصارات بعد 4 مباريات متتالية بلا فوز (3 تعادلات وهزيمة).

الفوز رفع رصيد دجلة إلى 19 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع مؤقتا، يليه الزمالك (18 نقطة من 10 مباريات) وإنبي (18 نقطة من 11 مباراة) وبيراميدز (17 نقطة من 8 مباريات).