الخطيب: الفوز بالتزكية يقلقني.. وياسين منصور لديه المقومات ليكون الرئيس

عبر محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح لانتخابات النادي المقبلة عن قلقه من الفوز بالانتخابات التزكية، وعلى الجانب الآخر يرى في ياسين منصور المقومات ليكون الرئيس.

وقال الخطيب لقناة النهار: "فروع الأهلي ملك للنادي وتم دفع جميع الرسوم ولا توجد أي دون بشأن هذا الأمر".

وأضاف "عندما يتم فتح فرع للنادي جميع الأراضي التي حوله يرتفع سعرها".

وتابع "كنت أعاني من ظروف صحية منذ 2023 وكل فترة أتعرض لفحص وطالبني الأطباء الحصول على فترة راحة وأخبرت أعضاء مجلس الإدارة لكن وقتها كان النادي بلا نائب رئيس بعد وفاة العامري فاروق ولذلك واصلت العمل".

وواصل "خضعت لـ 5 عمليات جراحية في ألمانيا بواقع 3 في الظهر و2 في عنقي".

وكشف "زوجتي طالبتني بأخذ فترة راحة بسبب الظروف الصحية".

وأوضح "من 1907 كل من مروا من مسؤولين يتغيرون باستمرار، لكن رؤية مشاعر الجماهير جعلتني أتراجع وأترشح للانتخابات، الطبيب قال لي إن هذا ليس في صالحي بسبب عملي لساعات كثيرة، لكن إذا عملت لساعات أقل فستكون الأمور على ما يرام"

واستمر "سأوزع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة وياسين منصور وخالد مرتجي سيتابعان الأمور".

وأكمل "اجتمعت مع جميع الأعضاء الذين لم يتواجدوا في القائمة لإمكانية خدمة النادي لكن من الخارج ولا يوجد أي خلاف".

وتابع "الفوز بالتزكية ثقة في لكنها تقلقني وتشعرني بالخوف ويجب مشاركة جميع أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات".

وواصل "قلت لياسين منصور إنني اعتذرت عن الترشح للانتخابات لكنه أخبرني برغبته في الترشح لكن معي، وكان سيترشح على منصب الرئيس إذا لم أعدل عن قراري".

وأضاف "خالد مرتجي وافق على الترشح كعضو في قائمة 2017 رغم أنه كان الأكبر سنا، وفي الدورة التي تلتها طلبت منه التواجد كأمين للصندوق وخلال اجتماع معه ومع ياسين منصور قلت إن مصلحة النادي تقتضي بتواجد ياسين منصور كنائب للرئيس".

وتابع "رؤية ياسين منصور أن قرارات شركة الكرة يجب أن تكون من قبل رئيس النادي لأن تم انتخابه واختياره من أعضاء الجمعية العمومية، الأمور الفنية تعود لمجلس الإدارة".

وواصل "ياسين منصور يملك المقومات ليكون رئيسا للنادي الأهلي وسيكون إضافة أكبر عندما يعرف النادي أكثر".

واستمر "رأيت في سيد عبد الحفيظ القدرة على اتخاذ القرارات وصناعتها ومتابعتها ولديه الخبرة من عمله كمدير للكرة، وسيكون القائم بأعمال المشرف العام على كرة القدم وأنا المشرف العام".

وأنهى حديثه قائلا: "إبراهيم العامري فاروق سيكون كادرا جديدا للنادي ولديه الإخلاص وسيضيف لنا من الجانب التكنولوجي الذي يتمتع به".