الخسارة الأولى على ملعبه.. الجونة يهزم سموحة في مباراة مثيرة

فاز الجونة على منافسه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد النحاس هدف الجونة الوحيد.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لسموحة على ملعبه في الإسكندرية خلال الموسم الجاري.

وشهدت المباراة عدة أحداث مثيرة خاصة في دقائقها القاتلة.

بداية أحرز أحمد جمال هدف الجونة الأول في الدقيقة 69، لكن لم يتم احتسابه بعد العودة للفيديو.

ثم افتتح النحاس النتيجة في الدقيقة 80 بعد تسديدة عقب عرضية من صناعة أحمد جمال.

وبعد 6 دقائق حصل بابي بادجي على ركلة جزاء نفذها حسام أشرف لكنها ارتطمت في العارضة.

وتعرض صامويل أمادي لاعب سموحة للطرد المباشر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة 15 في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 15 في المركز العاشر.

