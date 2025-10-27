بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش

ماتي كاش - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا تجديد عقد لاعبه ماتي كاش.

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد لكاش يمتد حتى 2029 مع إمكانية التمديدة لمدة موسم إضافي.

ويتواجد الظهير الأيمن في أستون فيلا منذ 2020.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قادما من نوتنجهام فورست.

وانضم كاش إلى أستون فيلا في صيف 2020 مقابل 15 مليون يورو.

وسجل كاش هدف فوز فريقه على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

وانتصر أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

