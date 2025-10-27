كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين عبد الرؤوف مساعدا لفيريرا

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 17:37

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عبد الرؤوف

أعلن نادي الزمالك انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب مساعد في جهاز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك لتعويض رحيل حازم إمام عن الجهاز الفني.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق استقرار الزمالك على تعيين عبد الرؤوف كمدرب مساعد لفيريرا (طالع التفاصيل)

أحمد عبد الرؤوف تقدم باستقالته من تدريب بلدية المحلة منذ أيام.

وسبق لأحمد عبد الرؤوف العمل كمساعد في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون.

كما قاد بلدية المحلة في الدوري الممتاز بالموسم قبل الماضي.

وعمل مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن وبلدية المحجلة مجددا في دوري المحترفين.

وتواجد أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري يوم الخميس القادم.

الزمالك أحمد عبد الرؤوف يانيك فيريرا حازم إمام
