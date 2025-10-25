خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 18:24
كتب : FilGoal
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين أحمد عبد الرؤوف في الجهاز المعاون للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.
ويرغب الزمالك في تعويض رحيل حازم إمام عن الجهاز الفني للفريق.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استقر على تعيين أحمد عبد الرؤوف بدلا من حازم إمام في الجهاز الفني المعاون ليانيك فيريرا.
ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك جلسة خلال ساعات مع عبد الرؤوف لإتمام الاتفاق.
أحمد عبد الرؤوف تقدم باستقالته من تدريب بلدية المحلة منذ أيام.
وسبق لأحمد عبد الرؤوف العمل كمساعد في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون.
كما قاد بلدية المحلة في الدوري الممتاز بالموسم قبل الماضي.
وعمل مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن وبلدية المحجلة مجددا في دوري المحترفين.
