خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين أحمد عبد الرؤوف في الجهاز المعاون للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ويرغب الزمالك في تعويض رحيل حازم إمام عن الجهاز الفني للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استقر على تعيين أحمد عبد الرؤوف بدلا من حازم إمام في الجهاز الفني المعاون ليانيك فيريرا.

أخبار متعلقة:
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك جلسة خلال ساعات مع عبد الرؤوف لإتمام الاتفاق.

أحمد عبد الرؤوف تقدم باستقالته من تدريب بلدية المحلة منذ أيام.

وسبق لأحمد عبد الرؤوف العمل كمساعد في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون.

كما قاد بلدية المحلة في الدوري الممتاز بالموسم قبل الماضي.

وعمل مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن وبلدية المحجلة مجددا في دوري المحترفين.

الزمالك أحمد عبد الرؤوف حازم إمام
نرشح لكم
في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت بهدف عمر كمال.. الأهلي يكرر فوزه على إيجل نوار ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي وصول بعثة منتخب الناشئين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم الكونفدرالية - المصري يرتدي الأبيض أمام الاتحاد الليبي لأول مرة.. أحمد رمضان يحمل شارة قيادة الأهلي انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) إيجل نوار.. فوز مكرر
أخر الأخبار
في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت 17 دقيقة | الدوري المصري
بهدف عمر كمال.. الأهلي يكرر فوزه على إيجل نوار ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال 19 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) ليفربول.. جوووول مبكر 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515891/خبر-في-الجول-الزمالك-يستقر-على-تعيين-عبد-الرؤوف-في-جهاز-فيريرا