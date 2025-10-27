أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيتش

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان أن على مجتمع كرة القدم تقبل أخطاء الحكام.

ويستعد ميلان لمواجهة أتالانتا غدا الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا آسف من أجل تودور، هو رجل رائع".

وواصل "كنا نعرف أن لدينا جدول صعب جدا، وقد صعبنا الأمور على أنفسنا ضد بيسا ولكننا نحضر لشكل جيد لمباراة الغد والتي ستشهد عودة لوفتوس تشيك".

وتابع "من المفترض أن نستعيد بوليسيتش قبل مباراة بارما، بينما سيغيب إستوبينيان عن روما، لدينا عدد محدود من اللاعبين ولكنهم كافين".

وشدد "رافاييل لياو بإمكانه تسجيل 20 هدفا، هو يحسن لياقته ويحاول التأقلم على اللعب كمهاجم ويجب أن يتطور داخل منطقة الجزاء لكي نكون أكثر حسما، لقد أتيحت له عدة فرص ولم يستغلها".

وأضاف "سانتياجو خيمينيز يعمل بشكل جيد من أجل الفريق، وهو لاعب جيد ويسجل الأهداف دائما وسيفعل ذلك مع ميلان أيضا".

وأتم "التحكيم صعب بالطبع وخاصة في سرعة كرة القدم، وتقنية الفيديو حسنت بعض الأشياء ويجب أن نتقبل الأمر أكثر، عندما تحدث أخطاء لصالحك تغض البصر عنها ولكن عندما يكون الخطأ لصالحك تفتح عين ثالثة، الحكام صغر في السن ويحتاجون إلى اكتساب المزيد من الخبرة".

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.