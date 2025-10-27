منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

فتح منتخب زيمبابوي منافس مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة باب التقدم لشغل وظيفة المدير الفني بعد أيام من إقالة الألماني مايكل نيس.

وأعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إقالة مايكل نيس مدرب المنتخب الأول قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب بشهرين فقط.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الزيمبابوي في بيانه أنه سيستقبل طلبات الراغبين في شغل المنصب عبر البريد الإلكتروني، تتضمن السيرة الذاتية والرخص التدريبية.

أفاد أن الحد الأدنى من المؤهلات يجب أن يكون رخصة كاف برو أو رخصة يويفا برو (أو ما يعادلها من مؤهل معترف به دوليا).

ويُعد المؤهل العالي في علوم الرياضة/التدريب/إدارة كرة القدم ميزة إضافية، وفقا للبيان.

وذكر اليبان أن خبرة المدرب المتقدم لشغل المنصب يجب ألا تقل عن 5 سنوات في التدريب الاحترافي على مستوى المنتخبات الوطنية و/أو الأندية في الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى خبرة مثبتة في المسابقات الإفريقية (كأس الأمم الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا/كأس الكونفدرالية، كأس كوسافا).

وسجل حافل بتحقيق النتائج تحت الضغط.

المدرب الألماني تولى المسؤولية قبل 14 شهرًا، وقاد زيمبابوي للتأهل إلى البطولة القارية، لكنه قدم نتائج مخيبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وتذيل منتخب زيمبابوي ترتيب تصفيات كأس العالم في مجموعته بـ 5 تعادلات ومثلهم من الهزائم دون تحقيق أي انتصار.

ويتحرك الاتحاد الزيمبابوي الآن بسرعة لاختيار مدرب جديد قبل المواجهة الافتتاحية أمام مصر يوم 22 ديسمبر في أغادير.

ويواجه منتخب زيمبابوي نظيره المصري أولا قبل أن يلعب ضد أنجولا ثم يختتم مباريات المجموعة باللعب أمام جنوب إفريقيا.

وكان منتخب أنجولا قد أعلن تعيين الفرنسي باتريس بوميل قبل شهرين أيضا من أمم إفريقيا ومواجهة مصر.

وسبق لبوميل تولي قيادة منتخبات زامبيا وكوت ديفوار، كما عمل كمدرب مساعد مع منتخبات أنجولا والمغرب وزامبيا.

وقاد بوميل الأفيال في أمم إفريقيا 2022 وودع منافسات البطولة أمام مصر من ربع النهائي بركلات الترجيح.

زيمبابوي مصر كأس أمم إفريقيا
