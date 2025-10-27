بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

المصري ضد النجم الساحلي

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن تقدم زبير بيه رئيس نادي النجم الساحلي باستقالته.

وفقا لبي إن سبورتس فإن زبير بيه قدم تقدم باستقالته بعد خروج الفريق من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفشل النجم الساحلي في التأهل لدور المجموعات بعد الخسارة من نايروبي يونايتد بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي الكونفدرالية – الوداد يفوز على كوتوكو.. والنجم الساحلي يسقط بثنائية النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد

مباراة الذهاب انتهت بفوز نايروبي بهدفين دون رد قبل أن يفوز النجم في مباراة الإياب بنفس النتيجة للتجه المباراة لركلات الترجيح.

وكان من المفترض أن تستمر ولاية زبير بيه في رئاسة النجم الساحلي حتى عام 2028.

وسبق لزبير بيه تولي رئاسة النادي بشكل مؤقت في عام 2024 قبل أن يفوز بانتخابات النادي خلال العام الجاري.

ويحتل النجم الساحلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 9 نقاط من 10 مباريات.

النجم الساحلي زبير بيه الكونفدرالية
نرشح لكم
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية. وموعد القرعة تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.. وموعد القرعة بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي
أخر الأخبار
بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش 6 دقيقة | ميركاتو
صلاح ينافس على جائزة تشكيل الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين عبد الرؤوف مساعدا لفيريرا 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية 43 دقيقة | رياضات أخرى
بتروجت: لم نرفض عروض حامد حمدان فقط بل 4 لاعبين.. وعودته كانت لمصلحته 54 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - "وعد بحل الأزمة".. الجارحي والغزاوي يجتمعان مع عمال الأهلي بعد احتجاجهم ساعة | الدوري المصري
أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيتش ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516039/بي-إن-سبورتس-استقالة-رئيس-النجم-الساحلي-بعد-الخروج-من-الكونفدرالية