بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن تقدم زبير بيه رئيس نادي النجم الساحلي باستقالته.

وفقا لبي إن سبورتس فإن زبير بيه قدم تقدم باستقالته بعد خروج الفريق من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفشل النجم الساحلي في التأهل لدور المجموعات بعد الخسارة من نايروبي يونايتد بركلات الترجيح.

مباراة الذهاب انتهت بفوز نايروبي بهدفين دون رد قبل أن يفوز النجم في مباراة الإياب بنفس النتيجة للتجه المباراة لركلات الترجيح.

وكان من المفترض أن تستمر ولاية زبير بيه في رئاسة النجم الساحلي حتى عام 2028.

وسبق لزبير بيه تولي رئاسة النادي بشكل مؤقت في عام 2024 قبل أن يفوز بانتخابات النادي خلال العام الجاري.

ويحتل النجم الساحلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 9 نقاط من 10 مباريات.